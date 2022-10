Google brengt eigen smartphones naar Nederland

De Pixel 7, 7 Pro en ook de eerder uitgebrachte goedkopere Pixel 6a zijn vanaf volgende week te koop bij de Nederlandse Google Store, Belsimpel en T-Mobile. De Pixel 7-toestellen werden gepresenteerd op een evenement in New York en in Amsterdam werd voor het eerst gelijktijdig ook een Pixel-evenement georganiseerd.

De nieuwe smartphones hebben net als de iPhones nu gezichtsontgrendeling, maar doen dat zonder de speciale sensoren die Apple daarvoor gebruikt. De Pixel-telefoons staan in het algemeen bekend om hun fijne software. Besturingssysteem Android is dan ook van Google zelf en de toestellen worden vijf jaar ondersteund, wat lang is voor Android-begrippen. Ook worden de smartphones geroemd om hun camerakwaliteit. De nieuwe 7 Pro heeft ten opzichte van de Pixel 6 Pro een verbeterde telecamera, waardoor beter ingezoomd kan worden.

De prijs van de Pixel 7 is €649 voor de variant met de minste opslag, waar de Pixel 7 Pro minimaal €899 gaat kosten. De Pixel Buds A-series en Pro, de draadloze oordoppen van Google, worden hier ook verkocht, voor respectievelijk €99 en €219.