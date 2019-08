'Prestaties Fagron in regio VS wat minder'

De omzet van Fagron in Noord-Amerika was met 69,9 miljoen euro, minder dan de 72,5 miljoen euro waar KBC rekening mee hield. Ook in Zuid-Amerika bleven de opbrengsten iets achter bij de verwachtingen. In Europa en andere markten waren de opbrengsten wel in lijn.

KBC wijst erop dat Fagron vasthoudt aan zijn omzetdoel voor de Amerikaanse fabriek in Wichita van 100 miljoen dollar in 2022. Wel merken de kenners op dat er een groot verschil is qua groei tussen het eerste en tweede kwartaal dit jaar. De eerste maanden van het jaar werd in de fabriek een groei van 21,9 procent op jaarbasis gerapporteerd. Dat was in het tweede kwartaal nog 11 procent. De kosten die met overnames gemoeid zijn verklaren volgens KBC de iets lagere winstmarge (rebitda).

Acquisities

ING stelt verder dat Fagron in staat is geweest de marges in Europa op peil te houden. Dat Fagron daarnaast een viertal acquisities bekendmaakte betekent ook goed nieuws voor de onderneming. ING wijst er ook dat het aandeel Fagron relatief laag stond voorafgaand aan de handelsupdate.

KBC handhaaft voor nu zijn koopadvies met een koersdoel van 18 euro. ING houdt vast aan zijn advies hold met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel Fagron noteerde maandag omstreeks 09.30 uur 5,1 procent hoger op 15,66 euro.