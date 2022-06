Beursblog: belegger loopt weg met DSM en Aperam; chips in achterhoede

Op 3 juni 1957 noteerde de Nederlandse vliegtuigmaatschappij KLM op de Amsterdamse beurs. Vandaag, exact 65 jaar later, luidde Erik Swelheim, Managing Director en CFO van KLM, samen met zijn team opnieuw de gong, ter viering van dit jubileum. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 705.42 0.28 %

De AEX komt rond de lunch nauwelijks in beweging in de aanloop naar het Amerikaanse banenrapport later vanmiddag. Bij de hoofdfondsen ligt DSM goed in de markt. Staalconcern Aperam valt in de smaak door overnamespeculatie.