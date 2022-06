Beursblog: Nasdaq verliest door renteangst

Door Johan Wiering

Op 3 juni 1957 noteerde de Nederlandse vliegtuigmaatschappij KLM op de Amsterdamse beurs. Vandaag, exact 65 jaar later, luidde Erik Swelheim, Managing Director en CFO van KLM, samen met zijn team opnieuw de gong, ter viering van dit jubileum. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 700.69 -0.39 %

Vooral technologieaandelen hebben last van de verder aangewakkerde renteangst na een hoger dan verwacht banengroeicijfer in de VS. Dit is terug te zien in een stevige terugval voor de Nasdaq, terwijl het verlies voor de Dow Jones vrij bescheiden is. De AEX hield de terugval eerder op de dag ook beperkt, gesteund door winsten van de zwaargewichten Unilever en Shell.