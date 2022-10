Premium Het beste van De Telegraaf

Column: erg, erger, ergst, voorspelt meteoroloog IMF

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

‘Het is erg en het ergste moet nog komen’. Dat is in het kort de weersvoorspelling van de economische meteoroloog Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vandaag is de nieuwste editie van het World Economic Outlook verschenen.