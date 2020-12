Helpen bij kopen treinkaartje: bankrekening leeg

Oplichters probeerden van voorbijgangers geld te krijgen voor een treinkaartje, om zo hun bankrekening leeg te trekken. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Amsterdam - Kun je misschien €1,40 naar me overmaken, want ik heb te weinig saldo voor een treinkaartje. De behulpzame voorbijganger die op dat verzoek inging en een QR-code scande voor een betaalverzoek, raakte honderden euro’s kwijt. En hij is de enige niet. Twee QR-code-oplichters moeten voor vier en vijf maanden de cel in.