Slechts helft kopers dingt af bij aanschaf eerste auto

Bijna drie van de vier kopers (72%) betaalden de eerste auto uit eigen zak, tegenover een kleinere groep die zijn eerste auto cadeau kreeg (11%), dééls zelf heeft betaald (14%) of leasede (3%). En toch wordt het afdingen weinig gebezigd.

Stoute schoenen

Wie wel die stoute (en lucratievere) schoenen wil aantrekken, kan de volgende zaken inzetten bij het handjeklap: uiteraard de prijs (80%), maar ook de hoogte van de kilometerstand (37%) en de leeftijd van de auto (37%). Daarnaast wegen ook het automerk (35%) en het model van de auto (32%) zwaar bij het bepalen van het uiteindelijke verkoopbedrag.

Een Volvo V70 bijvoorbeeld heeft - onder dezelfde condities - een ander prijskaartje dan een Volvo V40, omdat de laatste kleiner van stuk is. De kleur van de auto doet er minder toe (17%), zo blijkt uit onderzoek van Autoscout24, een online Europees autoplatform voor nieuwe- en tweedehandsauto’s.

Bandje duwen

Een belangrijke tip is vooraf een realistisch budget op te stellen en daarbij goed na te denken waar de auto voor gebruikt moet worden. Ook is het slim, voor wie niet heel technisch is of voor wie het de eerste auto is, om iemand mee te nemen die er wel verstand van heeft. Want enkel met het voetje tegen een band aanduwen, komt minder deskundig over dan wie deskundig de route kent onder de motorkap.

Doorgezakt

Overigens loont het zeker om een proefrit te maken. Zit de stoel lekker of is die doorgezakt, zijn er slijtageplekken die niet overeenkomen met het gereden aantal kilometers? Bij een occasion is het daarom ook raadzaam de papieren na te gaan: controleer het onderhoudsboekje, de APK-keuring, de kilometerstand en of de auto een schadeverleden heeft. En leg daarnaast de afspraken rondom de aankoop schriftelijk vast in een koopcontract, zegt Autoscout24.