Ook voor frietje op straat wordt pinpas getrokken

Dat blijkt uit onderzoek door Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank.

Vanwege de coronacrisis hebben veel ondernemers een voorkeur voor contactloos betalen. In 2020 werden er nog 1,3 miljard contante betalingen gedaan. Dat zijn er bijna een miljard minder dan in 2019, toen we 2,28 miljard keer met munten of briefjes betaalden. Er werd vanwege de lockdowns ook minder vaak voor iets betaald: 7 miljard keer in 2019, naar 6,2 miljard betalingen in 2020.

Straatverkoop

Vooral in de zogenoemde cash-intensieve branches als straatverkoop (denk aan een kraam met etenswaren of de markt) wordt nu vaker voor pin gekozen dan voor contant. Werd hier in 2019 nog in 74% van de gevallen contant afgerekend, vorig jaar was dat 43%. In bijna de helft van de gevallen betaalt de klant contactloos: dat was een jaar eerder nog 18%.

Ook bij gespecialiseerde voedselzaken zoals de bakker en de traiteur en in de recreatie wordt veel vaker voor pin gekozen. In de supermarkt betalen twee van de drie klanten nu contactloos.

Vooral 75-plussers zijn vaker elektronisch gaan betalen. Twee van de drie keer betalen zij aan de kassa met hun pinpas. In 2019 deden ze zit slechts in 43% van de gevallen. Ook voor onderlinge betalingen (denk aan geld geven aan een kleinkind) kiest een op de drie nu elektronisch, zoals een Tikkie. Dat was in 2019 nog maar in 13% van de gevallen.