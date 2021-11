Premium Het beste van De Telegraaf

Column: er zit weinig muziek om te beleggen in een musical

Door Herman Bouter Kopieer naar clipboard

De mogelijkheid om te investeren in de musical De Tocht wordt onder mijn aandacht gebracht. Het verwachte rendement bedraagt 7% per jaar met de mogelijkheid dat u eenmalig 1,5% extra ontvangt indien de bezetting over de eerste negen maanden na de start van de musical gemiddeld 80% of hoger is geweest.