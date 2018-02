Valentijnsdag? Tijd voor een orgie!

De campagne wordt gevoerd onder de kreet ’Triootje aan de Westkust’. In het Nederlands snapt iedereen de knipoog wel, maar de Franse vertaling zegt iets heel anders. ’Une Partouze à Trois à la Westkust’, zo is de Franse vertaling. Blijkbaar hadden de gezamenlijke toeristische diensten van de gemeenten, niet in de gaten dat ’une partouze à trois’ de betekenis ’een orgie met drie’ heeft.

De Franse vertaling heeft tot een stroom van komische commentaren geleid. De Franstalige Belgische omroep maakte zich vrolijk met: „Omdat toeristische sites zich doorgaans toch op gezinnen richten, vermoeden we dat deze vrije vertaling niet echt zo bedoeld was.”

Het gaat om de kustplaatsen De Panne, Koksijde-Oostduinkerke en Nieuwpoort. Ook bij Nederlandse gezinnen is badplaats De Panne bekend, mede door de aanwezigheid van het pretpark Plopsaland.

Na de ophef is besloten een nieuwe Franstalige slogan te bedenken. Wat die slogan is, moet nog worden besloten. Peter Bruneel van de toeristische dienst in Koksijde ziet in ieder geval een voordeel: „Ook in Wallonië heeft onze campagne nu al heel veel mensen bereikt. En die blijven allemaal meer dan welkom om de komende Valentijnsdagen bij ons door te brengen.”