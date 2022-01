Werkvraag: moet ik uitzendkracht ook transitievergoeding betalen?

Premium Geld

Wat verdient een… registeraccountant?

Wie registeraccountant is, heeft de banen momenteel voor het uitzoeken. Liefst 85% van de vacatures voor deze beroepsgroep staat twee maanden of langer open. Een nieuwe register-accountant is daarmee het lastigste te vinden voor werkgevers, meldt vacaturesite Indeed. Maar wat verdient een registerac...