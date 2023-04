Justitie onderzoekt fusie UBS en Credit Suisse

De twee Zwitserse banken bereikten vorige maand overeenstemming over een fusie. Daarmee werd een faillissement voor Credit Suisse voorkomen. UBS betaalde omgerekend 3 miljard euro voor de bank, nadat klanten en beleggers hun vertrouwen in Credit Suisse hadden verloren en het concern dreigde om te vallen.

Er zijn ’talrijke aspecten van gebeurtenissen rond Credit Suisse’ die onderzoek rechtvaardigen en die moeten worden onderzocht om mogelijke ’misdaden te identificeren’, staat in een justitieel rapport dat de Britse zakenkrant in handen heeft. De Zwitserse aanklager en Credit Suisse hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Ontslagen

Zodra de overname van Credit Suisse is afgerond zou UBS zijn personeelsbestand met 20 tot 30% willen terugbrengen. Dat betekent dat er wereldwijd 36.000 banen worden geschrapt. Volgens een Zwitserse krant, die zich zegt te baseren op uitspraken van een manager bij UBS zouden in Zwitserland in totaal 11.000 banen verdwijnen. De twee banken samen hebben ongeveer 125.000 mensen in dienst. Daarvan werkt 30% in Zwitserland. Of er ook in Nederland banen worden geschrapt is vooralsnog onbekend.

Sergio Ermotti, de nieuwe topman van UBS na het gedwongen vertrek van de Nederlander Ralph Hamers, wordt verantwoordelijkheid voor de reorganisatie. Hoeveel medewerkers er precies ontslagen zullen worden, is officieel niet bekend gemaakt. Maar de bank heeft al wel erkend dat het waarschijnlijk om een aanzienlijk aantal gaat.