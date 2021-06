’Pakketbezorgers in Nederland zwart betaald’

Een bus van een onderaannemer bij een sorteercentrum Ⓒ KAPPERS MEDIA PostNL Koninklijke 4.563 -0.15 %

Amsterdam - Pakketbezorgers worden in Nederland ook zwart betaald. Dat zeggen belangenorganisaties Bvpd en Subco Partners in reactie op de mogelijke sluiting van PostNL en GLS-vestigingen in België op last van de Belgische justitie. PostNL zegt in reactie dat het de vestigingen in België extra onder de loep zal nemen.