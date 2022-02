Werknemers ontdekken: passie is belangrijker dan geld

Dat blijkt uit onderzoek door de universiteit van Michigan. De onderzoekers vergeleken hoogopgeleide werknemers die in de coronacrisis waren ontslagen of wiens baan op de tocht stond met andere hoogopgeleiden bij wie dat niet aan de hand was.

Volgens de theorie hechten werkenden vooral waarde aan financiële stabiliteit tijdens een crisis. Dat was nu niet het geval. De groep die werkloos was geraakt of dat risico liep, zette passie voor het werk bovenaan het prioriteitenlijstje. Dat stond bovenaan voor maar liefst 46%, slechts 20% zette salaris op nummer één en 13% werkzekerheid.

Het maakte niet uit of ze man of vrouw waren, welke culturele achtergrond ze hadden, of ze kinderen hadden of uit welke sociale klasse ze afkomstig waren.

Sociale zekerheid

De onderzoekers richtten zich alleen op medewerkers die een universitaire opleiding hebben gedaan, omdat zij in Amerika meestal wél financiële vangnetten hebben om een vrije keuze te kunnen maken. Wie laagbetaald werk doet, heeft vaak helemaal geen recht op sociale zekerheid en moet dus vaak wel zo snel mogelijk een andere baan vinden om rond te kunnen komen.

In Amerika vindt momenteel een grote ontslaggolf plaats: werknemers vertrekken massaal bij hun baas omdat ze tijdens de pandemie hebben ontdekt dat ze andere prioriteiten hebben. Ze ontdekten namelijk dat ze meer voldoening uit hun werk wilden halen.