Fransen blokkeren Europese topfunctie voor Amerikaanse topeconoom

Professor Morton zou zich in Brussel gaan bemoeien met concurrentiekracht en mededinging. De afgelopen dagen ontstond er een rel over haar benoeming. Vanuit het Europees Parlement en een club van vijf Eurocommissarissen, onder wie de Fransman Thierry Breton, klonk de roep om het besluit te heroverwegen.

Vooral haar nationaliteit is voor de critici een probleem. Daarnaast werd gewezen op haar eerdere klussen voor Amerikaanse techgiganten. Na uitspraken van Emmanuel Macron, dinsdag op een top in Brussel, werd haar positie onhoudbaar. Het Franse staatshoofd zei onder meer dat een EU-burger ook geen vergelijkbare functie in het Witte Huis zou kunnen krijgen.

Morton trok zich woensdag, vlak voor een discussie onder Eurocommissarissen over haar positie, terug. „Gezien de controverse die is ontstaan vanwege de selectie van een niet-Europese voor deze functie en het belang van volledige steun van de EU, heb ik besloten dat het beter is om me terug te trekken”, schrijft de econoom in een brief.

De liberale Deense Eurocommissaris Margrethe Vestager, die haar eerder verdedigde, reageert merkbaar teleurgesteld. „Ik accepteer haar beslissing met spijt en volledig respect voor haar integriteit. Ik wens dat zij haar buitengewone vaardigheden en expertise kan gebruiken om aan te dringen op sterke handhaving en regulering van de mededingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.”