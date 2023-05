Premium Het beste van De Telegraaf

Foutje bij afsluiten reisverzekering: kostenpost €33.000 niet gedekt

Door Marlou Visser

Amsterdam - Een goede reisverzekering afsluiten is essentieel. Een man had niet door dat hij bij zijn nieuwe polis geen dekking had voor medische kosten. Maar dat is zijn eigen probleem, oordeelt klachteninstituut Kifid. De verzekeraar hoeft zijn rekening van €33.000 voor medische kosten op reis niet te vergoeden.