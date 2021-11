Premium Het beste van De Telegraaf

Column: waarom pensioen invaren goed is voor iedereen

Door Theo Gommer

Pensioenen kunnen, nadat ze zijn ingevaren in het nieuwe pensioenstelsel, in één klap van 15 tot 20% omhoog. Dat berekenen alle experts. De reden is dat we dan namelijk rekening houden met een hoger (projectie)rendement dan de huidige marktrente.