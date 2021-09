Fraudenotaris Pels Rijcken misbruikte naam Rode Kruis

Dat blijkt uit onderzoek van NRC, en wordt bevestigd door zowel het Rode Kruis als Pels Rijcken zelf.

In 2010 richtte Oranje zogenaamd in naam van toenmalig Rode Kruis-directeur Cees Breederveld de Stichting Ondersteuning NRK (Nederlandse Rode Kruis) op.

In de oprichtingsakte, die hij zelf passeerde, wordt Oranje als enig bestuurder van de stichting benoemd. Daarmee kon hij bijvoorbeeld in naam van de stichting een bankrekening openen.

Oprichtingsakte

In de oprichtingsakte schrijft Oranje dat de stichting op verzoek van directeur Breederveld is opgericht. Die zou zich voor de oprichting bovendien bij Oranje in Den Haag hebben gemeld. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis is de naam van hun toenmalig directeur misbruikt: „Noch de heer Breederveld, noch het Nederlandse Rode Kruis was bij deze oprichting betrokken.”

Het Rode Kruis werd door Pels Rijcken in juli van de valse stichting op de hoogte gesteld. Van het Rode Kruis stal Oranje geen geld.

„We betreuren het niettemin dat het Nederlandse Rode Kruis op deze wijze in de fraude is betrokken”, laat Pels Rijcken in een reactie weten. Onduidelijk is welke rol de bewuste stichting dan wel in de fraude speelde.

Weggesluisd

Het notaris- en advocatenkantoor Pels Rijcken kwam in het nieuws toen bekend werd dat voormalig Pels Rijcken-notaris en topman Frank Oranje tenminste €10 miljoen zou hebben verduisterd. Vorig jaar november overleed hij. Uit eigen onderzoek van het kantoor blijkt dat Oranje via allerlei omwegen jarenlang geld overhevelde naar privérekeningen.