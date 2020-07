Brexit-kopstukken prikken vorkje in Downing Street 10

Volgens de Britse premier Boris Johnson staan er bij het diner informele gesprekken op het programma. Een dag later buigen beide partijen zich over de verdere onderhandelingen.

Downing Street 10 is de ambtswoning van Johnson in de Britse hoofdstad Londen. De deur van het gebouw is de meest gefotografeerde deur ter wereld.

De gesprekken over een Brexit-deal verlopen vooralsnog zeer moeizaam. Eerder heeft Johnson al aangegeven om aan het einde van dit jaar ook zonder deal uit de Europese Unie te gaan stappen.