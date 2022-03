Nederlandse les voor president India aan vooravond staatsbezoek

De beminnelijke intellectueel, tegenwoordig speciaal gezant van de Indiase regering in de zuidelijke deelstaat Kerala, had speciaal voor de president zijn boek India and the Netherlands: Past, Present and Future meegebracht dat hij in 2019 in Amsterdam heeft gelanceerd in aanwezigheid van koning Willem-Alexander.

Water

De oud-ambassadeur, tussen 2017 en 2020 in Den Haag, vertelde het Indiase staatshoofd over het economisch belang van Nederland voor India. „Ik sprak over de Nederlandse kennis van water en landbouw”, aldus Venu Rajamony, die ook hoogleraar diplomatie is. „En ik wees er op dat ook de deelstaat Kerala hechte banden heeft met Nederland.”

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij het mausoleum van Safjardung tijdens hun staatsbezoek aan India in 2019. Ⓒ FOTO ANP

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten in 2019 een staatsbezoek aan India. Aanstaande dinsdag ontvangt het koningspaar Ramnath Kovind en zijn echtgenote Savita Kovind voor een driedaags tegenbezoek. Het vormt een hoogtepunt van 75 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en India dit jaar.

Het is meteen de vuurdoop voor de nieuwe Indiase ambassadeur in Den Haag, Reenat Sandhu. Zij overhandigt deze week haar geloofsbrieven aan de koning.