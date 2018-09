Column: AEX-trend is neerwaarts

Tot op heden is er sprake van een correctieve tegenreactie van 10%. Op 23 januari werd de jaartop nog verder verhoogd naar 572,80 waarna de vrije val in de AEX werd gestart. Ik gaf in januari al aan dat de kans groot was dat er een plotselinge en krachtige draai in de markten kon starten, er was namelijk sprake van een klassieke blow-off fase in de meeste indices.

Vorige week werd een dieptepunt op de borden gezet bij 515,96. Dit betekent een daling van bijna 57 punten. Hiermee is de bovengrens bereikt van een normale correctie, ik ga daarbij uit van een daling van 5% tot 10%. Voor de komende periode acht ik de kans groot dat deze correctieve tegenreactie zal uitgroeien tot een forse correctie van ruim 10%.

Het is echter onmogelijk te zeggen tot waar deze correctie zal doorzetten. De eerste richtzone is inmiddels bijna bereikt, dat is de zone 505 – 510, maar een diepere correctieve tegenreactie in de komende tijd richting de zone 475 – 485 acht ik mogelijk. We moeten terug naar de periode december 2015 – februari 2016 om een dergelijk forse tegenreactie te zien in de markten.

Die periode maakte overigens deel uit van een zeer forse correctieve tegenreactie waarbij de AEX in 9 maanden tijd terugviel vanaf de zone 505 – 510 tot de bodem van februari 2016 bij 378. Deze beweging zorgde destijds voor een zeer belangrijke bodem in het langetermijnbeeld bij 378 wat het startpunt was van een nieuwe en steile opgaande middellangetermijntrend. De bodemlijn van deze 2 jaar durende opgaande middellangetermijntrend werd recent overigens gebroken bij 553.

Einde euforie zorgt voor vrije val aandelenindices

De sinds begin 2016 stijgende middellangetermijntrend is ten einde gekomen. Met de recente doorbraak onder de bodemlijn van deze trend bij 553 werd een duidelijke verzwakking zichtbaar. In 2017 nam de euforie onder beleggers en analisten steeds verder toe waarbij we steeds verdere versteilingen van de trend zagen. Vooral in de VS waren deze versteilingen van de trend duidelijk te zien.

Daar zagen we 3 tot 5 versteilingen ontstaan in de afgelopen twee jaar. Ook waren de correctieve tegenreacties in de afgelopen 2 jaar zeer beperkt qua aantal en qua diepte. In 2016 vonden nog meerdere kleine correcties van 5% tot 7% plaats maar deze bleven in 2017 grotendeels uit.

Alleen in de zomermaanden zagen we een tweetal kleine correcties van 5% en 6% waarbij een meervoudige bodem werd gevormd bij 505. In de eerste 6 maanden van 2017 vond een krachtige opwaartse beweging van ruim 90 punten plaats zonder tegenreacties groter dan 3%. Vanaf de het dieptepunt bij 505 in augustus vorig jaar startte de volgende opwaartse beweging van ruim 50 punten. Op de 1e handelsdag van dit jaar werd de stijgende middellangetermijnbodemlijn nog onder druk gezet met een bodem bij 540,35, maar dit bleek het startpunt te zijn van een krachtige opwaartse beweging die 3 weken duurde. Dit was een klassieke blow-off beweging van ruim 32 punten.

Deze opwaartse beweging had verder ook de contouren van een stijgende wig, een potentieel toppatroon waarbij de bodems sneller oplopen dan de toppen. Een dag na de vorming van de jaartop bij 572,80 werd deze stijgende wig neerwaarts gebroken wat een eerste duidelijke verslechtering betekende in het kortetermijnbeeld. Bevestiging van een trendomkeer vond ruim een week later plaats waarbij de sinds februari 2016 stijgende bodemlijn met een neerwaartse gap werd gebroken.

Herstelbeweging voor vorming lagere top

De terugval in de AEX van ongeveer 57 punten tot op heden vond in een vrije val plaats. Er is dus nog geen dalende toppenlijn zichtbaar. De vraag is ook of deze dalende toppenlijn nog gevormd zal worden of dat de vrije val in de komende weken zal doorzetten in de huidige hoedanigheid.

De herstelbewegingen zullen hiervoor bepalend zijn. Vorige week vond nog een herstelbeweging van ongeveer 15 punten plaats (van 522,20 naar 537,70), maar deze beweging duurde slechts 1 dag. Daarbij bleef ook een groot deel van de 2e neerwaartse gap open staan. Hierdoor mocht een snel neerwaarts vervolg worden verwacht. Na de vorming van de bodem tot op heden bij 515,96 werd eind vorige week een nieuwe herstelbeweging ingezet.

Daar bevindt de AEX zich momenteel nog in. Mocht deze herstelbeweging in de komende dagen/week worden voorgezet, dan lijken de contouren van een dalende trend zichtbaar te kunnen worden. Een belangrijke richtzone voor deze herstelbeweging ligt bij 534,60 – 537,70. Hier liggen de bodems van november vorig jaar, het 200-daags gemiddelde en de onderkant van de 2e neerwaartse gap. Inmiddels zien we overigens ook zowel het 200-daags als het 50-daags gemiddelde neerwaarts krullen. Opvallend is overigens dat het 38,2%-Fibonacci retracementniveau van de gehele correctie tot op heden ook rond de 537,70 ligt.

Onder deze zone ligt nog een andere zone bestaande uit meerdere horizontale punten uit 2017 bij 531 – 533. Mocht de AEX vandaag of morgen een nieuwe top onder deze zones vormen dan lijkt de vrije val intact waarna de druk op de 515,96 en de zone 505 – 510 weer snel kan toenemen. De trend blijft neerwaarts gericht, maar de huidige herstelbeweging zal bepalend kunnen zijn voor het feit of de vrije val in de huidige vorm wordt voortgezet of dat er een duidelijke dalende trend wordt gevormd.