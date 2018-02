Kwart miljoen vacatures voor mbo’ers

De meeste mbo’ers zijn nodig in de sectoren gastvrijheid, detailhandel en zorg, blijkt uit het onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en het UWV.

Enthousiasme

„We hebben vakmensen keihard nodig. Daarom moeten we jongeren blijven enthousiasmeren voor het mbo. Bedrijfsleven, scholen, maar ook bijvoorbeeld ouders hebben daar een rol in. En ook voor volwassenen die zich verder willen ontwikkelen heeft het mbo veel te bieden”, aldus Ton Heerts, voorzitter van de SBB.

Ook topman Jacques van den Broek van Randstad, dat vandaag de jaarcijfers presenteert, ziet de tekorten in de zorg en in de techniek toenemen, en overigens ook in het onderwijs. Van den Broek pleit al langer voor het laten invliegen van tienduizenden arbeidskrachten uit het buitenland. Daar moet nu omscholing van bijvoorbeeld ex-bankiers bij komen, vindt hij.

Drechtsteden

Het aantal vacatures nam in alle regio’s toe. De regio’s Drechtsteden (+44%), Achterhoek (+43%) en Midden-Holland (+39%) kenden de grootste toename van het aantal mbo-vacatures. De regio’s met de kleinste toename zijn Gorinchem (+4%) en Flevoland (+6%)

Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV met bijna een kwart af. Aan jongeren tot 27 jaar werden in 2017 ruim 61.500 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 18.500 (-23 procent). De afname was het grootst in de sectoren detailhandel, gezondheidszorg, welzijn & cultuur en bouwnijverheid. De afname was het kleinst in de sector industrie, nutsbedrijven & delfstoffen.

Jeugdwerkloosheid

Rob Wiltjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV: „Doordat er veel vacatures zijn, slagen steeds meer jongeren er in hun baan te behouden of van baan te wisselen. De jeugdwerkloosheid is inmiddels weer terug op het lage niveau van voor de crisis.”