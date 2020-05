Hypotheekrente blijft stijgen tijdens coronacrisis

Nu de almaar dalende rentetarieven de bodem bereikt lijken te hebben - en weer beginnen te stijgen - kiezen mensen eieren voor hun geld, aldus de hypotheekadviseur. Wat ook meespeelt is dat het voor banken duurder is geworden om geld in te kopen op de kapitaalmarkt. Dit noodzaakt de banken hun rentes te verhogen als dit geld weer wordt uitgeleend aan bedrijven of gezinnen.

Consumenten

Toch hoeft dit voor consumenten nog geen reden te zijn om zich te laten afschrikken. „De hypotheekrente was voor het uitbreken van de coronacrisis historisch laag. De impact van de renteverhogingen is daarom nog klein”, zegt commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker.

„Een verhoging van 0,3 procentpunt bij een hypotheek van 325.000 euro en een rentevaste periode van 20 jaar scheelt netto 20 euro per maand”, rekent Luiten voor. „Om deze reden is het verstandig om ook andere factoren en voorwaarden mee te wegen in de beslissing bij het afsluiten van een hypotheek.”

Nationale Hypotheek Garantie

Volgens De Hypotheker vallen vooral de rentestappen voor hypotheken met een rentevaste periode van 20 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op, met uitschieters van 0,39 en 0,35 procentpunt van respectievelijk NIBC Bank en Triodos Bank. Bij hypotheken met een rentevaste periode van 30 jaar is sprake van een vergelijkbaar beeld, al zijn de stijgingen iets minder groot.

Ook de hypotheekrentes zonder NHG zitten in de lift. Vista Hypotheken is met 0,5 procentpunt een van de drie grootste stijgers voor hypotheken met een rentevaste periode van 20 jaar zonder NHG. Onder hypotheken met een 30-jaars rente zonder NHG bedraagt de sterkste stijging zelfs 0,75 procentpunt door NIBC Bank.