Doneeractie voor zieke beursanalist Edward Loef

Volgens zijn vrienden Jeroen Terlingen en Jos Kroon heeft Loef waarschijnlijk niet lang meer te leven, omdat zijn organen te veel schade hebben opgelopen en een operatie niet meer haalbaar is. Door deze situatie is de zelfstandig ondernemer en zijn gezin in ernstige financiële problemen terechtgekomen. Zijn vrienden willen daarom €40.000 inzamelen voor Loef. Na ruim een dag heeft de doneeractie al meer dan €20.000 opgeleverd.

Loef werkte jarenlang voor onder meer Rabobank en Theodoor Gilissen Bankiers. Sinds 2010 heeft de technisch analist zijn eigen bedrijf.