Vrouwen werken veel vaker in deeltijd dan mannen. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Van de 9 miljoen Nederlanders die werken, werkt bijna de helft (4,4 miljoen) in deeltijd. Werkgeversvereniging AWVN wil dat deze groep meer uren gaat maken. Wie zijn die deeltijdwerkers, en waarom werken we zoveel in deeltijd?