Kleinste huurprijsstijging sinds 2015

Volgens de verhuurbemiddelaar is er vooral een geringe huurstijging in Amsterdam. Omdat er in de hoofdstad relatief veel woningen te huur worden aangeboden, stegen de prijzen daar met slechts 2,8 procent. Amsterdam kent al enkele kwartalen op rij een huurprijsstijging van minder dan 3,5 procent. Wordt Amsterdam buiten beschouwing gelaten, dan komt de gemiddelde landelijke prijsstijging uit op 5,5 procent.

In Breda en Hilversum namen de prijzen per vierkante meter in het afgelopen kwartaal met respectievelijk 10,7 en 11,1 procent toe. Ook in Dordrecht en Schiedam, alternatieven voor Rotterdam, stegen de huurprijzen met meer dan 10 procent.