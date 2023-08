Schoolkosten onbetaalbaar, ouders vragen vaker financiële hulp

Amsterdam - Als de middelbare scholen weer beginnen, vallen niet veel later de eerste nota’s bij ouders op de mat. De vrijwillige ouderbijdrage ’moet’ betaald worden en vaak volgt nog een apart factuurtje voor de werkweek. Maar het aantal ouders dat schoolgerelateerde kosten niet meer op kan brengen, neemt toe, zo zien ze bij Stichting Leergeld. In het eerste half jaar van 2023 lag het aantal hulpvragen 30% hoger dan in dezelfde periode het jaar ervoor.