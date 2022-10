Beursblog: kleine verliezen op Wall Street; Meta weer onderuit

De AEX heeft de mooie herstelmaand een positief slot gegeven net boven de grens van 670 punten. Per saldo ging de hoofdgraadmeter deze maand bijna 5% omhoog. Vooral Prosus en Just Eat Takeaway zitten in de lift. ASMI en DSM vallen stevig terug.

