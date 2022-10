Beursblog: Prosus en Takeaway geliefd in licht hogere AEX

Premium Financieel

Weekblik: ’Fed-baas Powell kan zon wat meer laten doorbreken’

Na het monetaire geweld van de Europese centrale bank (ECB) met een nieuwe forse rentestap krijgen beleggers in de komende week het Amerikaanse rentebesluit te verwerken. Na de serie aan renteverhogingen eerder dit jaar is de verwachting dat de Federal Reserve opnieuw in actie gaat komen om de infla...