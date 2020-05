Nederlandse belegger via etf’s in Fed-aankopen

Dit programma met directe aankopen van via de beurs verhandelde ’trackers’ of exchange traded funds begint op 12 mei.

De aanschaf past, volgens de verklaring van het stelsel van centrale banken, in zijn bredere steunpakket voor de kapitaalmarkten die getroffen worden door de coronacrisis. Het aankopen richt zich op zogeheten investment-grade schulden van bedrijven.

De Fed koopt voor een kleiner bedrag ook high-yield-obligaties op, met een hoger risico en doorgaans meer rendement. Etf’s of trackers behoren passieve belegging tot de meest populaire onder particuliere beleggers. De komst van een grote opkoper zal consequenties krijgen voor de prijs.

De aankopen zijn op 23 maart aangekondigd. De start was volgens marktanalisten evenwel onduidelijk. Vermogensbeheerder BlackRock, zelf een van de grootste aanbieders van etf’s, is door de Fed gevraagd het aankoopprogramma uit te voeren.

„De Federal Reserve probeert hiermee de markt gaande te houden, om liquiditeit in de markt te brengen. Daar was enige tijd een tekort aan”, zegt Philippe Roset, hoofd SPDR Nederland bij het veertig jaar oude State Street Global Advisors, de vermogensbeheerder van State Street, wereldwijd een grote aanbieder van etf’s.

„Etf’s opkopen is een heel eenvoudige, praktische manier om in een klap duizenden bedrijven die in de index zitten aan liquiditeit te helpen”, zegt hij.

Nog onduidelijk is welke schuldtermijn de Federal Reserve in geïnteresseerd is. De Amerikaanse US Barclays Investment Grade-etf telt alleen al zesduizend leningen.

Nederlandse variant

Roset: „Door met een enkele transactie die etf flink in te kopen als Federal Reserve, geef je een positief signaal over de schulden van die bedrijven. De Federal Reserve heeft dit nog niet eerder gedaan, het is een volgende stap.”

Als de Federal Reserve in lijn handelt met haar directe obligatie-aankoopprogramma, zal de centrale bank volgens Roset in eerste instantie gefocused zijn op Amerikaanse bedrijfsobligaties met een korte of middellange looptijd. ,,Ze zullen enkel op de Amerikaanse beurzen genoteerde etf’s gaan gebruiken.”

Maar dezelfde exposure is voor Nederlandse beleggers wel toegankelijk. State Street heeft er bijvoorbeeld drie in de etalage, zoals andere Europese aanbieders een zogeheten UCITS-variant van de Amerikaanse beleggingen aanbieden.