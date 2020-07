’Aantal vertrekkende KLM’ers mogelijk veel te laag’

KLM-personeel heeft de afgelopen weken moeten nadenken of een vertrekregeling gunstig was. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 4.1 1.84 %

Amstelveen - De onrust onder het KLM-personeel neemt toe, nu de meldtermijn voor een vrijwillige vertrekregeling maandag is gesloten. KLM wil nog niet zeggen hoeveel medewerkers op de grond, in de cabine en in de cockpit daarvan gebruik willen maken. „Daar gaan we nu op studeren.”