RELX neemt Brits data-analysebedrijf over

AMSTERDAM (AFN) - Informatie- en dataleverancier RELX neemt het Engelse SciBite over. Dat bedrijf biedt data-analysediensten, wetenschappelijke zoekdiensten en literatuuranalyse voor bedrijven in sectoren die veel met onderzoek en ontwikkeling doen, zoals de farmaceutische industrie. Financiële details werden niet vrijgegeven, maar ingewijden zeggen dat RELX ongeveer 65 miljoen pond heeft neergeteld. Omgerekend is dat ruim 72,5 miljoen euro.