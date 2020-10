Autolobby woedend om sluiten subsidieaanvraag stekkerauto

Het kabinet heeft besloten binnenkort de aanvraag voor subsidie van een elektrische auto’s door particulieren tot 1 januari 2021 te sluiten. De subsidiepot voor de aanschaf of privélease van een nieuwe elektrische wagen voor 2020 was na enkele dagen al leeg. Nieuwe aanvragen zijn doorgeschoven naar 2021. Het kabinet wil die doorschuifmogelijkheid ’zo spoedig mogelijk’ eindigen. Subsidieverzoeken die al zijn ingediend voor uitbetaling in januari 2021 worden nog wel behandeld.

’Subsidiepot 2021 al leeg’

„We weten dat het EV-potje voor 2021 eind dit jaar al leeg is”, zegt Bovag-voorzitter Han ten Broeke vol onbegrip. „Dus voor 2021 is er geen subsidie beschikbaar, terwijl 2021 het jaar van de doorbraak van de elektrische voertuigen voor de particulier zou moeten worden. Dit jojo-beleid is funest voor het consumentenvertrouwen.”

Autokopers die een aanvraag hebben ingediend komen op een grote stapel, zonder dat zij weten of er nog genoeg geld in de subsidiepot zit. „Deze subsidiebingo leidt tot ernstige marktverstoring en demotiveert bovendien om een elektrische auto aan te schaffen doordat gemaakte afspraken wederom niet na worden gekomen”, aldus Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging. „Bovendien komen hierdoor mogelijk minder elektrische auto’s voor de Nederlandse markt beschikbaar.”

Bovag en Rai Vereniging waarschuwden eerder al dat de subsidiepot van €10 miljoen voor nieuwe elektrische auto’s snel leeg zou zijn. Particulieren kunnen €4000 krijgen op een nieuwe stekkerbak en €2000 op een elektrisch aangedreven occasion.

Tot 2025 komt er jaarlijks een subsidiepot voor particulieren vrij. RaI Vereniging en Bovag pleiten al langer voor flexibele omgang met deze regeling en eventueel naar voren halen van het subsidiebedrag. Over enkele jaren is de subsidie overbodig, omdat de aanschafprijs van een elektrische auto dan niet meer hoger is dan een wagen op fossiele brandstof.