Honderden ontslagen bij Vivat, sobere directiekamer: ’Dit is ook jouw pensioen-euro’

Vivat-topman Tom Kliphuis zat bij zijn vorige werkgevers in minder sobere directiekamers. Ⓒ Babet Hogervorst

Amstelveen - De nieuwe topman van verzekeraar Vivat heeft binnen drie jaar nog maar de helft van zijn 2200 werknemers over. „Als je concurrerender wil worden, moet er een schepje bovenop”, zegt hij over de 400 à 500 ontslagen die woensdag werden aangekondigd. „Maar we gaan dit netjes regelen.”