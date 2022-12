Premium Het beste van De Telegraaf

’WK-schaamte’ tempert adverteerders: slechts €8,2 miljoen aan reclame

Amsterdam - Adverteerders lopen niet warm voor het WK voetbal in Qatar. Zij hebben in aanloop naar het toernooi ’slechts’ €8,2 miljoen uitgegeven aan reclame. Dat is ruim zes keer minder dan vorig jaar voor de start van het EK voetbal, meldt onderzoeksbureau Adfact.