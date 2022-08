Wijn duurder: niet door slechte oogst, maar vanwege glas en etiketten

Premium Financieel

Sierteler voelt gasprijs: ’Bloemenaanbod gaat 40% omlaag’

Siertelers snoeien hard in hun productie, omdat teelt met de huidige energieprijzen financieel onmogelijk is. Verwachting is dat het aanbod van bloemen met zo’n 40% afneemt. „Winkelbedrijven willen de hoge prijzen niet doorrekenen, dus de komende kerst- en moederdagen worden erg schraal qua aanbod. ...