Alarm uit techwereld: computer gevaarlijk slim

In een open brief pleiten ze voor een pauze van zes maanden in de voorbereiding van nog slimmere systemen dan nu op de markt zijn, om regels en toezicht op kunstmatige intelligentie in stelling te brengen.

Technologiebedrijven als Microsoft, Google en Facebook voeren de laatste maanden een vinnig gevecht waarin ze elkaar aftroeven met nóg slimmere chatbots, die antwoorden en andere teksten kunnen produceren die nauwelijks nog van menselijke conversatie verschillen. Over het taalmodel GPT-4, dat begin maart door Microsoft-partner OpenAI werd gelanceerd, vertelden techneuten dat ze ’vonken’ van mensachtige intelligentie hadden waargenomen. Inmiddels zijn nog slimmere versies in de maak, waarvan gevreesd wordt dat die de intelligentie van mensen zal evenaren of overtreffen.

De ondertekenaars willen voorkomen dat kunstmatige intelligentie zelfstandig zou kunnen besluiten desinformatie te verspreiden om de wereld naar haar hand te zetten of er zelf voor zorgt dat ze niet door mensen kan worden uitgeschakeld.