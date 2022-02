ASR voert jaarwinst flink op ondanks tegenwind met wateroverlast Limburg

Volgens de firma achter merken als Ditzo en Europeesche Verzekeringen is het mogelijk om aandeelhouders te gaan belonen, net als bijvoorbeeld branchegenoot NN Group onlangs ook aankondigde. ASR gaat voor 75 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

Door de overstromingen in Limburg kreeg ASR in juli te maken met een schadelast van circa 20 miljoen euro. Ondanks de claims als gevolg van de wateroverlast steeg het operationele resultaat van de verzekeraar met ruim 15 procent, staat in een verklaring. Bijvoorbeeld met levensverzekeringen werden goede zaken gedaan. Onder de streep bleef een winst over van 942 miljoen euro, tegen 657 miljoen euro in 2020.

Slecht weer

Topman Jos Baeten geeft aan dat Nederland afgelopen weken werd getroffen door slecht weer met zware stormen en veel neerslag. „Dat heeft, net als bij de overstromingen van vorig jaar, tot aanzienlijke schade geleid”, zegt hij. Van de recente stormen wordt in het kwartaalbericht van ASR nog geen concrete inschatting gegeven.

Maandag schatte het Verbond van Verzekeraars dat de stormen van de voorbije dagen in Nederland in totaal voor zeker 500 miljoen euro aan schade hebben veroorzaakt aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen. Daarmee zou het gaan om de grootste stormschade ooit gemeten. Verzekeraars hadden al vele duizenden schademeldingen ontvangen door stormen Dudley, Eunice en Franklin en rekenden ook nog op veel gevolgschade.