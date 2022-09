Eerste Bali-gangers KLM weer terug in Nederland

Omdat de meeste vluchten behoorlijk vol zitten, kunnen veel gedupeerden pas in de loop van deze week terugvliegen naar Nederland, met een uitloop tot 15 september. De eerste dagen was er veel frustratie onder de reizigers door een gebrek aan communicatie vanuit KLM wat er aan de hand is. Ze werden aanvankelijk aan boord gelaten, moesten er na uren wachten weer uit en werden uiteindelijk ’s nachts nog in hotels ondergebracht.

Coronaregels

Het duurde dagen voordat de gestrande reizigers een alternatieve reis aangeboden kregen. Volgens KLM werd dit bemoeilijkt door de coronaregels. Het toestel zou vanuit Denpasar op Bali doorvliegen via Singapore naar Amsterdam. „Inmiddels wachten nog 41 van de 462 passagiers op een omboeking”, zo meldt een woordvoerder van KLM dinsdag.

Eerder meldden meerdere passagiers dat er een deuk in de kap van de linkermotor zit, waardoor fabrikant Boeing eraan te pas moet komen voor finale goedkeuring voor luchtwaardigheid. De deuk werd donderdag voor ontdekt door het grondpersoneel, en zou veroorzaakt zijn door een harde landing.

Mankement

KLM wil niet ingaan op het technische mankement, dat inmiddels verholpen zou zijn. Een team heeft daar sinds donderdagavond aan gewerkt. Luchtvaart is aan strenge veiligheidsregels gebonden. Het toestel zou dinsdag weer terugvliegen naar Nederland, maar dat is nog niet bevestigd door KLM. Een aantal passagiers heeft zelf op eigen houtje een terugreis geregeld via andere luchtvaartcentra zoals het Midden-Oosten of Turkije. De schade bedraagt voor de meesten duizenden euro’s, waarvan nog onduidelijk is of KLM deze vergoedt. Een stel reizigers uit Singapore heeft hun weg via Japan en Parijs naar Nederland moeten zoeken. Vanuit Parijs waren alle vluchten vol en moesten ze met een huurauto terug naar Nederland rijden, zo melden ze aan De Telegraaf.