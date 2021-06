Chinese export zucht onder schaarste en corona

De groei van de winstgevendheid ten opzichte van een jaar eerder kwam in mei uit op ruim 36%, waar een maand eerder nog een toename van 57% was geboekt, blijkt uit cijfers Nationaal Bureau voor Statistiek.

De hogere prijzen die moeten worden betaald voor grondstoffen zorgen in China voor hogere winsten bij bedrijven in de mijnbouwbedrijven, oliewinning en de chemie, terwijl producenten van eindproducten kampen met afnemende marges en minder productie, vanwege haperende toeleveringsketens.

Ondertussen kampt het land ook met lokale oplevingen van het coronavirus, dat onder andere vorige week de belangrijke exporthaven van Yantian, gelegen nabij industriemetropool Shenzhen weer deels lamlegde. Dat levert nieuwe vertragingen op in het containervervoer per schip en zorgt ervoor dat containertarieven nog langer hoog zullen blijven. De verwachting is dat dit ook zal zijn terug te zien in officiële data die deze week bekend zal worden gemaakt over de prestaties van de Chinese industriesector in de maand juni.