Kofferchaos leidt tot meer claims bij verzekeraar

De hoeveelheid ingediende reisclaims bij Ohra is weer op het (pre-corona) niveau van 2019. De meest geclaimde items in de categorie verloren zijn dus koffers en andere bagage. In de categorie ’gestolen’ staan telefoons op de eerste plek.

Ohra onderzocht de binnengekomen claims van klanten met een doorlopende of kortlopende reisverzekering in de periode juni, juli en augustus. In dat onderzoek lag de focus op de zomer van 2022, 2021 en 2019, omdat maar weinig Nederlanders in 2020 – het eerste coronajaar – op vakantie gingen.

Meer fietsvakanties

Klanten die een claim bij Ohra indienen voor verloren of beschadigde bagage tijdens hun vliegreis, worden doorverwezen naar de desbetreffende luchtvaartmaatschappij op de luchthaven. „De aansprakelijkheid ligt bij de maatschappij”, zegt Knispel. Als tip geeft ze nog wel mee: „Het is van groot belang dat reizigers die te maken krijgen met verloren of beschadigde bagage, de luchthaven niet verlaten zonder dat zij zich eerst bij de klantenservice van de luchtvaartmaatschappij melden. En vraag altijd om een kopie van deze melding; het kan zijn dat je die later nodig hebt.”

Naast de claims rondom bagage, valt uit de analyse ook op te maken dat er in de afgelopen zomers vaker beschadigde fietsen (6% van de schadeclaims in 2022 en 8% in 2021) en gestolen fietsen (8% van de diefstalclaims in 2022 en 14% in 2021) zijn gemeld. In 2019 was dit respectievelijk 3% en 4%. Dit wijst erop dat Nederlanders sinds corona vaker met de fiets op vakantie gaan.

Gestolen door een aap

Uit de analyse kwam ook een aantal bijzondere claims naar voren. Zoals een verloren kunstgebit op zee, en een door een aap gestolen bril. Beide claims werden vergoed door de verzekeraar.