Noors staatsfonds ziet $114.000.000 verdampen

Door het zware weer op de aandelenmarkten in de eerste drie maanden van 2020 vanwege de zorgen over de impact van het coronavirus ging maar liefst $114 miljoen aan beurswaarde in de portfolio van het staatsfonds verloren.

Vorig jaar werd door het staatsfonds waar aandelen goed zijn voor circa tweederde van de portefeuille nog uitstekend gepresteerd. Het jaarrendement bedroeg 19%.

Recent kwam nog naar buiten dat het Noorse staatsfond zijn aandelenbelang in RD Shell flink heeft uitgebreid naar 3%. De olie- en gasreus kreeg ook harde klappen vanwege de vrije val van de olieprijs.