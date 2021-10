Credit Suisse betaalt boetes van bijna half miljard om corruptie Mozambique

Het krediet was formeel bestemd om de tonijnvisserij van het Oost-Afrikaanse land te laten groeien, maar volgens Amerikaanse en Britse toezichthouders werd een deel gebruikt voor steekpenningen aan Mozambikaanse ambtenaren en bankiers van Credit Suisse. Het schandaal stortte het land in een economische crisis.

De Zwitserse bank hielp staatsbedrijven in Mozambique rond 2013 met het ophalen van ruim 1 miljard dollar aan krediet, schrijven de Amerikaanse financieel toezichthouder SEC en de Britse evenknie FCA. Beleggers kregen daarbij te horen dat het geld zou worden geïnvesteerd in de kustwacht en vissersboten. Maar een groot deel van het geld was later onvindbaar.

De SEC spreekt van zeker 200 miljoen dollar aan omkopingen en andere dubieuze betalingen aan medewerkers van Credit Suisse en ambtenaren in Mozambique. De bank heeft volgens de toezichthouder zo beleggers misleid en moet daarom een boete betalen. De FCA neemt het Credit Suisse kwalijk dat duidelijke signalen van corruptie werden genegeerd.

Leningen

In totaal staan leningen van in totaal 2 miljard dollar aan Mozambikaanse staatsbedrijven in een kwaad daglicht. Naast de corruptie waarvoor een groot deel van het geld werd gebruikt, hielden betrokkenen de leningen ook verborgen voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daardoor had het fonds geen goed zicht op de totale schuldenlast van het land.

Nadat die wel aan het licht was gekomen, bevroor het IMF in 2016 zijn financiële hulp aan het land. Een groep donorlanden stopte ook met het overmaken van ontwikkelingsgeld, waardoor Mozambique in 2017 niet meer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. De nationale munt, de Mozambikaanse metical, kelderde vervolgens waardoor Mozambikanen te maken kregen met gigantische inflatie.

Twee jaar geleden bekenden drie voormalige zakenbankiers van Credit Suisse al schuldig te zijn aan het overtredingen van Amerikaanse anticorruptiewetten. Mozambique heeft in Londen ook een aanklacht lopen tegen de bank.