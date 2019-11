'Welkome ervaring Tjebbes bij ForFarmers'

Het veevoerbedrijf draagt Tjebbes voor als opvolger van de huidige financieel bestuurder Arnout Traas. Traas maakte in juni bekend zich niet beschikbaar te stellen voor verlenging van zijn termijn die eindigt in april 2020.

De keuze voor Tjebbes verandert niets aan de voorzichtige opstelling van KBC omtrent ForFarmers. Marktvorsers van de bank hanteren een hold-advies, onder meer vanwege stikstofproblemen in de Nederlandse landbouw. Ook maatregelen in andere landen om de milieu-impact van veeteelt te beperken, kunnen in het nadeel van het veevoerbedrijf werken.

KBC plakt een koersdoel van 6,75 euro op ForFarmers. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 09.20 uur 0,4 procent lager op 5,55 euro.