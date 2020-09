HR-baas ASML: thuiswerken zit innovatief proces in de weg

De fabrieken van ASML zijn blijven draaien, de kantoren kunnen maximaal 40% van de normale bezetting aan. Ⓒ foto: REUTERS ASML Holding 305.1 0.08 %

Veldhoven - Thuiswerken heeft er bij ASML voor gezorgd dat veel medewerkers efficiënter en productiever konden werken, maar was minder gunstig voor de samenwerking tussen teams, concludeert hoofd human resources Peter Baillière na zes maanden corona. „We willen stimuleren dat mensen weer naar kantoor komen. Al is het maar één dag in de week.”