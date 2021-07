’Nederlandse laadpalenbedrijf Allego naar beurs New York’

Allego wil met de gang naar Wall Street $700 miljoen ophalen. Daarmee zou het bedrijf op $3,14 miljard worden gewaardeerd. Beursgangen via spacs, ofwel een lege beurshuls, zijn populair bij laadpaalbedrijven, die zich met name op de Amerikaanse beurs richten. Het is een redelijk makkelijke manier om geld op te halen. Alles wat met elektrisch auto’s te maken heeft is populair onder beleggers, die hard op zoek zijn naar een nieuwe Tesla.

Het Nederlandse laadpalenbedrijf EVBox is eveneens bezig met een notering aan Wall Street. Die beursgang loopt wel vertraging op, omdat de jaarrekeningen nog niet goedgekeurd zijn.

Allego werd opgericht 2013 als dochteronderneming van de Nederlandse netbeheerder Alliander. In 2018 werd het bedrijf overgenomen door de Franse investeringsmaatschappij Meridiam.