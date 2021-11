’Heldin van onze tijd’ maakt textiel van CO2

Hij doelde op degenen die handen en voeten geven aan de klimaatdoelen van de VN.

,,Nu moeten we ons realiseren dat de weg die we gaan, nergens heen leidt”, zei VN-secretaris-generaal António Guterres op video. In zijn boodschap, vertoond tijdens de lunch in strandpaviljoen Breakers, luidde het: ,,Verandering is mogelijk. Het probleem is politieke wil.”

Meerdere organisaties ondersteunden de prijs door een lunchtafel af te nemen in de dependance van hotel Huis ter Duin aan de vloedlijn. Zo zat Telegraaf-columnist en medicijn-onderzoeker Ronald Plasterk aan tafel bij evenementenorganisator Lukas van den Heuvel. Merkrecht-specialist Christine Noordzij zat bij advocaat Reinier Russell en aan de tafel van het Nijenrode-bestuur zat Hans van der Loo, trainer in gedrags- en cultuurverandering. ,,We hebben afgelopen 200 jaar een hele wereld gebouwd op surplus-energie”, zei hij over energiebronnen die we aan de aarde onttrekken niet teruggeven.

Advocaat Reinier Russell (l.) met verander-trainer Hans van der Loo (m.) en medicijn-ontwikkelaar Ronald Plasterk.

,,Het moet stoppen. En wel vandaag!” zei de Amerikaanse ondernemer Jennifer Holmgren boven haar vegetarische menu. ,,We kunnen de aarde niet blijven uitbuiten en vervuilen.” Zij heeft recht van spreken, als directeur van LanzaTech, haar bedrijf in Chicago dat CO2 omzet in textiel, kunststof en verpakkingen voor bijvoorbeeld schoonmaakmiddel en shampoo, in samenwerking met bedrijven als Unilever en L’Oréal. ,,Zo’n 500 miljoen dollar is er door de jaren geïnvesteerd in ons bedrijf uit 2005, dat sinds 2018 een raffinaderij heeft die CO2 afbreekt. Het proces draait op biobrandstof. ,,Het hele bedrijf maakt nog geen winst. De raffinaderij wel”, zei ze aan tafel met voormalig NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer.

Deze minister van Staat is voorzitter van de Prix-jury die haar verkoos tot opvolger van voormalig Unilever-topman Paul Polman, als winnaar van de Prix Voltaire. De Hoop Scheffer is ook voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, die dit najaar komt met een advies over kunstmatige intelligentie. ,,Er zijn mensen die de dreiging ervan vergelijken met die van een kernexplosie”, alarmeerde hij. ,,Het duurt niet lang meer of volledig zelfdenkende wapens kunnen worden afgeschoten, zonder dat er een mens aan te pas komt.”

De Prix-organisatie v.l.n.r. Stephan Stokkermans (Huis ter Duin), Sandra Bron (evenementen/reizen), haar broer Bob Bron (Moët Hennessy) en René van Ass (marketeer).

Tijdens de lunch ging het echter over een ander soort vernietiging van de aarde en De Hoop Scheffer kon zich goed voorstellen hoezeer Holmgren wordt benaderd door nieuwsgierige ondernemers, die overwegen om iets degelijks te gaan doen. Het zou hem ook niets verbazen als particulieren zich erin zouden verdiepen: ,,Veel mensen hebben spaargeld en weten niet wat ze ermee moeten. Dit kan een bedrijfstak van de toekomst zijn!”