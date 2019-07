Hoekstra positief maar nog bezorgd over Italië

Minister Hoekstra durft zijn hand niet in het vuur te steken voor de Italianen. Ⓒ ANP

BRUSSEL - De Italianen hebben „wel degelijk” iets gedaan om tegemoet te komen aan de zorgen bij andere eurolanden en de Europese Commissie over hun begroting. Maar minister Wopke Hoekstra (Financiën) durft zijn hand er niet voor in het vuur te steken dat de problemen over een paar maanden niet terug zijn omdat de maatregelen niet genoeg zijn, zei hij in Brussel.