Signify zet stappen met led in agricultuur

In Chili zal Signify ledverlichting gaan leveren voor viskwekerijen. Door gebruik te maken van led moeten zalmkwekerijen op zee effectiever worden. De lichten onder water bootsen de zomerzon na en zorgen ervoor dat voer beter wordt omgezet in groei. Al met al zal door de toepassing op de kwekerijen minder voeding nodig zijn en de waterkwaliteit verbeteren, aldus Signify.

In Zuidoost-Nederland moet een gezamenlijk, meerjarig onderzoeksprogramma leiden tot een nieuw teeltconcept voor belichte aardbeienteelt. Dit moet het uiteindelijk mogelijk maken om jaarrond aardbeien te telen in West-Europa. Financiële details over de overeenkomsten gaf Signify niet.