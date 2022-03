Premium Het beste van De Telegraaf

Nog mooi op tijd voor Michelin?

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Marleen en Jeroen Brouwer aan hun eigen, nieuwe wijnaltaar. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

In de week dat corona nagenoeg uit het straatbeeld is verdwenen, grijpt een ambitieus Gronings horecaduo meteen zijn kans. Marleen en Jeroen Brouwer openden deze week in Groningen hun nieuwe restaurant Noor, in de voormalige Theresiakapel in de wijk Hoogkerk. Eerder openen was niet ideaal geweest. Maar later ook niet ...